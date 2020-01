Altice Europe N.V simplifie la structure du capital du groupe

Altice Europe N.V simplifie la structure du capital du groupe









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Altice Europe a alloué avec succès 2,1 milliards d'euros (équivalent) de nouveaux billets à Altice France suite à une demande excédentaire importante :

- 1,6 milliard d'euros (équivalent) de billets de premier rang à 8 ans libellés en euros et en dollars, arrivant à échéance en janvier 2028, avec un coût moyen pondéré sur une base entièrement échangée en euros de 4%,

- 500 millions d'euros d'obligations sécurisées de premier rang à 5 ans en euros échéant en janvier 2025 avec un coupon de 2,1%.

Le produit de cette transaction, ainsi que les liquidités au bilan, seront utilisés pour refinancer partiellement les billets de premier rang Altice Luxembourg 2025 de 750 millions d'euros et de 1.480 millions de dollars, réduisant ainsi le coût moyen pondéré de la dette du complexe Altice Europe et allongeant considérablement les échéances.

Altice Europe offrira d'échanger les billets de premier rang de 1.400 millions d'euros et de 1.600$ Altice Luxembourg 2027 contre des billets de premier rang dans une filiale d'Altice France conformément au mécanisme d'échange décrit dans l'acte de fiducie existant. Les billets conserveront les mêmes caractéristiques.

Après l'émission et l'échange, les nouveaux billets de premier rang seront transférés à la société mère immédiate d'Altice France.

À la suite de ces transactions, Altice Europe atteindra son objectif de simplifier la structure du capital du groupe en supprimant Altice Luxembourg HoldCo. Il en résultera une structure de capital du groupe avec un accès direct aux flux de trésorerie provenant de deux pools de financement distincts et diversifiés : Altice France et Altice International.

Effet de levier

Avec l'opération d'aujourd'hui et le refinancement réussi d'Altice International en janvier 2020, la maturité moyenne de la structure du capital-dette d'Altice Europe est passée de 6 à 6,6 ans, sans échéance majeure avant 2025. Le coût moyen pondéré de la dette d'Altice Europe est passé de 5,4% à 5%.

L'effet de levier net total pro forma d'Altice France et d'Altice International (le périmètre des télécommunications) est de 4,7x2 sur une base L2QA.

Malo Corbin, directeur financier d'Altice Europe, a déclaré : "La simplification de la structure du capital du groupe est un objectif de longue date pour le groupe et, à ce titre, cette transaction est une étape clé. Altice Europe s'est engagée à gérer de manière proactive ses passifs dans le cadre de sa structure de capital simplifiée et renforcée, en améliorant encore le calendrier d'échéance et en réduisant les intérêts débiteurs annuels. Le Groupe est en bonne voie d'atteindre son objectif de levier à moyen terme de 4,25x pour le périmètre télécom. Notre stratégie de désendettement a été soutenue par l'amélioration des performances opérationnelles, la monétisation réussie des infrastructures au Portugal ainsi que par cette transaction et le récent refinancement d'Altice International en janvier 2020. Nous avons réalisé 363 millions d'euros d'économies annuelles pro forma pour cette transaction sur notre objectif précédemment annoncé de 700 millions d'euros d'économies annuelles. Il s'agit d'un objectif que nous pouvons dépasser plus tôt que prévu compte tenu de l'environnement actuel de taux bas et du soutien des marché".