Altice Europe : comptes trimestriels publiés

(Boursier.com) — Altice Europe annonce ses comptes du T1 2020 marqués par un chiffre d'affaires qui a progressé de 3,6% en GA. L'EBITDA monte de 1% en GA et la marge d'EBITDA s'établit ainsi à 36,2% au T1 2020. Le total des dépenses d'investissement accumulées pour Altice Europe était de 722 millions d'euros au premier trimestre 2020.

En conséquence, le Cash Flow Opérationnel Libre ressort à 592 millions d'euros au T1 2020, en croissance de 11,6% en GA.

Guidance

Après un bon début d'année, le Groupe ne voit actuellement aucun besoin de modifier les prévisions 2020.

Pour l'ensemble de l'année 2020, le Groupe prévoit

-d'accélérer la croissance des revenus des services résidentiels dans ses zones géographiques clés

-d'augmenter le chiffre d'affaires et l'EBITDA d'Altice Europe

-le désendettement supplémentaire du Télécom Périmètre, objectif de levier de 4x à 4,5x dette nette sur EBITDA

A moyen terme, le groupe vise un cash flow libre organique supérieur à 1 milliard d'euros.

Le Groupe continue d'évaluer attentivement les impacts potentiels de la pandémie.

Les principaux impacts financiers négatifs comprennent :

Les retards de construction du FTTH pendant les confinements que le groupe prévoit de rattraper; la vente d'équipements alors que les magasins sont fermés, devrait reprendre à la fin du T2 2020; le roaming ainsi que la publicité sévèrement affectée.

Les prévisions supposent que les confinements soient levés au cours du T2 2020 avec une reprise économique progressive par la suite...

Patrick Drahi, fondateur d'Altice Europe, commente : "Le Groupe a réalisé une solide performance au premier trimestre, dans ce contexte difficile. Dans Altice France et Altice International, nous avons enregistré une accélération de la croissance des revenus des services résidentiels, soutenue par de solides gains nets d'abonnés dans toutes les zones géographiques et tous les segments. Nous continuons d'évaluer attentivement les impacts potentiels de la pandémie, mais nous ne voyons actuellement aucun besoin de modifier nos orientations pour 2020. Le Groupe continue d'investir et d'élargir considérablement son infrastructure exclusive, la meilleure de sa catégorie, à la mesure de la position de leader d'Altice Europe sur chaque marché. Nous avons conclu d'importants partenariats qui ont généré 1,8 milliard d'euros de produit en espèces et réalisé 4,9 milliards d'euros de refinancement à des taux record pour le Groupe. Outre la réalisation d'importantes économies d'intérêts, près de 500 millions d'euros sur l'objectif de 700 millions d'euros annoncé il y a 8 mois, nous avons également atteint l'objectif de longue date de simplification de la structure du capital du Groupe par la suppression d'Altice Luxembourg HoldCo. La structure diversifiée du capital du Groupe n'a pas d'échéance significative avant 2025 et une liquidité disponible de 4,2 milliards d'euros. Dans l'ensemble, nous avons réalisé un solide début d'exercice 2020 et nous prévoyons de continuer sur cette lancée pour le reste de l'année."