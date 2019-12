Altice Europe cède la moitié de son réseau de fibre optique au Portugal à Morgan Stanley

Altice Europe cède la moitié de son réseau de fibre optique au Portugal à Morgan Stanley









(Boursier.com) — Morgan Stanley remporte la mise. Contrairement à ce que laissaient penser les derniers bruits de marché, c'est bien Morgan Stanley Infrastructure Partners qui va reprendre près de la moitié du capital d'Altice Portugal FTTH (réseau de fibre optique) sur la base d'une valeur d'entreprise de 4,63 milliards d'euros. L'opération va permettre à Altice Europe de récupérer 1,57 milliard d'euros d'argent frais en 2020 puis 375 ME en décembre 2021 et 375 ME en décembre 2026 en fonction de critères de performance. La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2020.

Altice Portugal FTTH revendique la première place du marché portugais de la fibre optique avec quelque quatre millions de foyers connectés.

"Cette transaction fantastique (..) va accélérer le désendettement du groupe vers son objectif d'endettement. Elle ouvrira la voie à d'importantes opérations de refinancement en 2020 nous permettant d'accélérer notre programme de réduction des intérêts de la dette", déclare Patrick Drahi.