Altice Europe annonce le refinancement réussi d'Altice International

La société Altice Europe N.V. annonce qu'elle a alloué avec succès 2,8 milliards d'euros (équivalent) de nouveaux billets garantis de premier rang chez Altice International suite à une demande excédentaire importante :

- 2,2 milliards d'euros (équivalent) d'obligations sécurisées de premier rang à 8 ans libellées en euros et en dollars, échéant en janvier 2028, avec un coût moyen pondéré sur une base entièrement swappée en euros de 3,06%,

- 600 millions d'euros d'obligations sécurisées de premier rang à 5 ans en euros échéant en janvier 2025 au coût de 2,25%.

Ces billets garantis de premier rang constituent la dette à coupon le plus bas jamais levée par Altice International.

Le produit de cette transaction sera utilisé par Altice International pour refinancer intégralement ses billets garantis de premier rang 2023 de 500 millions d'euros et 2.060 M$ et ses billets de premier rang 2024 de 400 M$.

Parallèlement, 2,351 milliards d'euros de produits de cessions récentes et de liquidités disponibles au bilan seront utilisés pour rembourser de manière permanente une dette de 500 millions d'euros chez Altice Luxembourg et de 1,85 milliard d'euros chez Altice International (dont 250 millions d'euros de appel au remboursement en décembre 2019).

Le total des économies d'intérêts annuelles pro forma de cette opération s'élève à 187 millions d'euros, à la fois par le coût moyen et la réduction de la dette.

Cette opération de refinancement renforce encore le profil de liquidité d'Altice Europe. La maturité moyenne de la structure du capital de la dette d'Altice International, avant le remboursement permanent de la dette, est passée de 5,4 à 6,9 ans.

Malo Corbin, directeur financier d'Altice Europe, a déclaré : "Altice Europe continue de mener à bien sa stratégie de désendettement en combinant une amélioration des performances opérationnelles, une récente monétisation réussie de son infrastructure au Portugal et maintenant cette opération de refinancement. Il démontre une fois de plus l'engagement d'Altice Europe à gérer de manière proactive ses passifs dans toute sa structure de capital, améliorant considérablement son échéancier tout en réduisant considérablement les charges d'intérêts au comptant annuelles d'Altice International. Le solide soutien des marchés des capitaux d'emprunt nous a permis de fixer le prix à un niveau record pour Altice International.

Le Groupe est en passe d'atteindre son objectif de levier à moyen terme de 4,25x pour Altice Luxembourg, soutenu par l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires, de l'EBITDA et de l'OpFCF. Nous avons précédemment décrit notre objectif de réduire sensiblement nos charges d'intérêts au comptant annuelles grâce à la fois au coût moyen et à la réduction de la dette. Les opérations de refinancement importantes réalisées en 2019 en plus de cette opération nous ont permis de faire des progrès substantiels sur notre programme de réduction des intérêts de dette annoncé précédemment : nous avons déjà réalisé environ 330 millions d'euros d'économies pro forma annuelles pour cette opération sur nos objectif de 700 millions d'euros d'économies annuelles, un objectif que nous pouvons dépasser plus tôt que prévu compte tenu de l'environnement actuel de taux bas."