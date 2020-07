Altice : Alexa rejoint l'expérience SFR Box 8

Altice : Alexa rejoint l'expérience SFR Box 8









Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Première box du marché français à intégrer le WiFi 6, technologie trois fois plus performante que la précédente, la SFR Box 8 se dote aujourd'hui de l'assistant vocal Amazon Alexa. En plus de l'assistant vocal "OK SFR", la SFR Box 8 complète son panel de services avec l'intégration de l'assistant vocal Amazon Alexa.

Avec l'assistant vocal "OK SFR", disponible aussi bien via la voix que via la télécommande, le client prend le contrôle de sa télévision et de sa maison connectée. Il a ainsi la possibilité :

-d'allumer la TV, de l'éteindre, de faire une recherche, de zapper, de lancer un programme, et bien plus encore...

-de gérer l'ensemble des objets connectés (lumières, prises, caméras) de la maison grâce à la proposition SFR Home.

Désormais l'expérience SFR Box 8 s'enrichit et accueille l'un des assistants vocaux leader sur le marché : Amazon Alexa.

Cet assistant vocal est le complément idéal de "OK SFR" car il répond par la voix à des questions aussi variées que :

-Des questions générales

-La météo, les infos ou l'horoscope

-L'audio et la musique (Radios, service de streaming Deezer et Amazon Music)

-Créer des alarmes, rappels ou minuteries

-Des jeux et quiz

-Et bien plus encore, notamment grâce aux Skills, applications vocales pour Alexa.

Accessible à tous les clients SFR Box 8 et sans matériel additionnel, l'activation d'Alexa nécessite la création d'un compte client Amazon.fr (gratuit) via un smartphone ou un PC.

Une fois le compte créé, le client SFR n'a plus qu'à prononcer le mot d'activation "Alexa" et le voyant de la Box TV signale les interactions en cours. Une fois la télévision allumée, des éléments visuels s'affichent en complément des réponses audio d'Alexa, pour une interaction plus riche et plus intuitive. La commande vocale avec Alexa peut également être utilisée via la télécommande de la SFR Box 8 TV.

Pour Grégory Rabuel, Directeur Général de SFR : "L'intégration de l'assistant vocal Amazon Alexa au sein de l'expérience SFR Box 8 illustre une nouvelle fois notre volonté d'offrir le choix à nos clients et de leur proposer la meilleure expérience".

Pour Philippe Daly, Alexa Country Manager France chez Amazon : "Nous sommes ravis du choix d'Alexa pour compléter le service apporté aux utilisateurs de la SFR Box 8 et leur offrir ainsi une expérience vocale encore plus utile et plus personnalisée".