Altheora : vers un chiffre d'affaires 2021 supérieur à 32 ME

(Boursier.com) — Altheora , leader français de la transformation de matériaux composites annonce une accélération record de ses prises de commandes. A date, le carnet de commandes se porte désormais à plus de 9 ME, soit +9% vs le niveau de prises de commandes de l'année 2019. Pour information, ce chiffre n'est pas significatif vs le niveau de prises de commandes de l'année 2020, très perturbées par la crise sanitaire.

Cette accélération de la prise de commandes permet d'ores et déjà à Altheora d'envisager un chiffre d'affaires 2021 de l'ordre de 32 ME, au-delà de sa feuille de route.

Les principaux contributeurs de ce carnet de commandes restent sans surprise, les grands secteurs ayant déjà confirmé leur contribution au chiffre d'affaires du S1 parmi lesquels la mobilité, le médical, l'aéronautique et la distribution.

L'évolution majeure de la consommation portée par la recherche de matériaux à moindre impact environnemental vient confirmer le succès des solutions proposées par Altheora.

Les résultats du semestre qui seront publiés le 23/09/2021 devraient confirmer une nouvelle amélioration des performances...