Altheora : signature de 3 contrats pour près de 35 ME

(Boursier.com) — Le Groupe Altheora annonce la signature de 3 contrats majeurs dans le secteur du BTP, pour un montant global ferme de 34,8 millions d'euros, sur une durée de 5 ans. "Nous sommes très fiers d'avoir remporté ces appels d'offres, qui témoignent de la reconnaissance de grands acteurs industriels, de la proposition de valeur d'Altheora . Je remercie l'ensemble des équipes, qui tous les jours nous permettent de porter un projet d'entreprise ambitieux", commente Bénédicte Durand, Directrice Générale de Altheora.

Ces contrats portent sur la fabrication de deux gammes de coffrets de raccordement d'une part, et de pièces détachées et d'accessoires pour la maintenance de coffrets existants d'autre part. Placés à la limite entre le domaine public et la propriété privée dont ils constituent le point de jonction, les coffrets sont une pièce essentielle de la distribution d'énergie.

Ces contrats s'échelonneront sur une période de 5 ans.