Altheora retrouve son niveau d'avant-crise

(Boursier.com) — ALTHEORA a réalisé un chiffre d'affaires de 23,9 ME sur les 9 premiers mois, soit +21% par rapport à 2020 et retrouve ainsi son niveau d'activité d'avant crise. Bien que s'inscrivant dans la trajectoire de croissance annoncée, le niveau d'activité du 3ème trimestre 2021 est peu comparable avec celui de 2020, marqué par la crise sanitaire et caractérisé par une facturation massive d'éléments de stocks produits aux deux trimestres précédents.

Au 3ème trimestre 2021, le pôle ALTHEORA Composites, activité centrale du Groupe, conforte ses performances sur les secteurs les plus résilients comme la Mobilité (+38%) et l'Industrie (+61%), mais a aussi fortement progressé sur des secteurs encore discrets jusqu'ici, avec notamment un doublement du chiffre d'affaires de l'activité "Sports et Loisirs" (+124%) grâce au dynamisme du marché de la piscine. En revanche, la Distribution, secteur historique du Groupe directement corrélé au marché du BTP encore ralenti, connaît de son côté un cadencement moins favorable (-33%).

Le pôle ALTHEORA Coating, spécialisé dans l'émaillage et la peinture industrielle, autour de la marque MC Coating, enregistre un chiffre d'affaires de 0,4 ME sur le troisième trimestre 2021.

Le pôle innovation - accélérateur de projets industriels - ALTHEORA SHIFT, créé en janvier 2021, n'enregistre pas encore d'activité significative.

Le plan stratégique 2020-2026 d'ALTHEORA, baptisé "Inspirer & Mener la reconquête industrielle", inscrit le groupe dans une dynamique ambitieuse. Sa stratégie de croissance interne et externe, avec un objectif de chiffre d'affaires de 100 ME en 2026, le positionne comme un véritable capitaine d'industrie, leader sur ses marchés stratégiques. Fort d'un carnet de commandes toujours aussi solide à plus de 10 ME, le Groupe

confirme ses ambitions autour de son plan 2026.