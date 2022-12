Altheora réalise avec succès une levée de fonds d'un montant global de 6,71 ME

(Boursier.com) — Altheora , société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites cotée sur Euronext Growth Paris, annonce le succès de son augmentation de capital d'un montant total de 6,71 ME, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des investisseurs institutionnels pour 6,17 ME et des particuliers via la plateforme PrimaryBid pour 0,54 ME.

Bénédicte Durand, Directrice Générale d'Altheora a déclaré :

"Cette opération est une nouvelle étape franchie avec succès par ALTHEORA. Elle nous donne de nouveaux moyens pour accélérer le déploiement de notre feuille de route, avec en ligne de mire notre objectif de 100 ME. Je remercie tous les investisseurs et nos conseils qui nous accompagnent dans l'écriture de ces nouvelles pages de notre belle histoire ". Pour rappel, l'Opération avait pour objectif de soutenir le plan stratégique d'Altheora, "Inspirer et mener la reconquête industrielle" couvrant la période 2021-2026.

Dans le cadre de ce plan stratégique, qui mixe croissance organique et croissance externe, Altheora a annoncé être entré en négociation exclusive en vue de l'acquisition de 100% du capital d'une société experte en développement et production de pièces en injection thermoplastique de grand format, dans un communiqué de presse en date du 30 novembre 2022.