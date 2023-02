Altheora : présente une nouvelle offre au salon Global Industrie

(Boursier.com) — Le Groupe Altheora, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris participe au salon Global Industrie qui se déroulera du 7 au 10 mars à Eurexpo Lyon. Cet événement rassemble des professionnels de l'industrie à la recherche de solutions de pointe. Près de 46.000 visiteurs sont attendus à la rencontre des 2.300 exposants couvrant l'ensemble de l'écosystème industriel.

L'acquisition de Chris-France Plastiques en décembre dernier a permis au Groupe d'étoffer son portefeuille clients et d'adresser de nouveaux marchés avec une expertise renforcée, tout en affirmant son ancrage territorial.

Cette année, Altheora présentera sa nouvelle proposition de valeur, celle d'un équipementier industriel puissant, point d'entrée unique pour : 1 laboratoire d'innovations ; 6 technologies de fabrication ; des capacités de production unique en Europe, du petit au très grand format en compression SMC et en injection thermoplastique ; l'intégration de la peinture et du parachèvement.

Altheora mettra à l'honneur ses dernières innovations, et présentera ses pièces emblématiques de grandes dimensions en composites et en injection thermoplastique.