Altheora noue un partenariat solide avec l'un des leaders européens du camping-car

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Altheora , leader français de la transformation des matériaux composites, vient de conclure un partenariat avec le leader des fabricants de camping-cars français.

L'objectif : la montée en qualité de l'un des modèles emblématiques avec la fabrication d'une avancée de toit en matériaux composites. Ce partenariat de long terme inclut la fabrication d'au moins 7.000 pièces et un chiffre d'affaires de plus de 2,5 millions d'euros par an, pendant la durée de commercialisation du véhicule.

Un partenariat industriel vertueux

C'est à Mauves, à 5 kilomètres de son unité de production de Tournon, que cet expert des camping-cars a décidé de faire fabriquer les avancées de toits de sa gamme emblématique. Cherchant à produire des véhicules conciliant design, légèreté et durabilité, il s'est tourné vers Altheora afin de concevoir et produire, à échelle industrielle, une avancée de toit en matériaux composites d'une grande solidité.

Cette pièce vient compléter les châssis produits par deux constructeurs automobiles différents. Elle est composée de deux parties distinctes : une pièce supérieure universelle et deux pièces inférieures, s'adaptant respectivement à l'un ou l'autre des châssis. Fruit d'une parfaite entente, le design de l'avancée de toit a été co-développé par Altheora et son client.

Moulage par compression

Les pièces seront ensuite fabriquées par technologie de moulage par compression (SMC), technique utilisée afin d'obtenir une solution composites à base de fibres de verre et de résine polyester. Cette technologie est reconnue notamment dans les industries automobile et composites, pour produire des formes complexes et de haute technicité mécanique. Elle permet d'obtenir une pièce de grande qualité, alliant résistance et esthétique.

L'avancée de toit est actuellement en phase de validation de pièce et de peinture, et sera mise en fabrication prochainement. Un îlot robotisé de fabrication spécifique est en cours d'installation à l'usine de Mauves et sera livré en septembre.

Ce partenariat se chiffre à plus de 2,5 millions d'euros par an pour une production d'au moins 7.000 pièces annuelles durant la durée de commercialisation du véhicule. Grande fierté pour le Groupe, cette innovation sera présentée sur le stand Altheora au salon Global Industrie, à Lyon du 6 au 9 septembre 2021.

Pour Bénédicte Durand, Directrice Générale d'Altheora : "Nous sommes très fiers de ce partenariat avec une entreprise leader de son secteur. Cette collaboration est à l'image de notre vision : locale et innovante. Altheora affirme ainsi encore davantage sa volonté de porter une 4ème révolution industrielle, à la fois vertueuse et durable".