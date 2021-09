Altheora : le résultat net redevient légèrement positif au S1

(Boursier.com) — Au cours du premier semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Altheora, s'est établi à 17,1 ME. Il intègre pour la première fois les sociétés ALTHEORA, ALTHEORA SHIFT, MECELEC COMPOSITES, MC COATING, MPC ROUMANIE et VERDEYEN.

Cette performance est notamment portée par le développement des axes stratégiques innovation/RSE/International, le dynamisme des équipes commerciales, et les synergies de la filière sur son territoire. A date, le Groupe confirme disposer d'une visibilité accrue avec d'ores et déjà un carnet de commandes supérieur à 9 ME.

Grâce à des contrats à plus forte valeur ajoutée intégrant des process industriels optimisés, et une gestion fine de la sélection des fournisseurs, ALTHEORA présente une hausse sensible de sa rentabilité. En dépit de la hausse marquée du coût des matières premières (évolution de +4% de la part achats en S1 2021) le résultat d'exploitation progresse de manière sensible. Cette performance est d'autant plus remarquable que le Groupe accélère sa transformation.

L'EBITDA s'élève à 1,2 ME, soit 7% du chiffre d'affaires du premier semestre 2021. Après des charges financières contenues (0,08 ME) et un résultat exceptionnel de - 0,3 ME, le résultat net redevient légèrement positif à +16 KE.

Une structure financière maîtrisée et solide

Au 30 juin 2021, Altheora affichait des capitaux propres à hauteur de 8,5 ME. La trésorerie nette disponible est de 5,5 ME, intégralement dédiée à la croissance.

Des perspectives très favorables, objectifs confirmés

Le marché, porté par le besoin de solutions toujours plus innovantes et écoresponsables, et la reprise de l'ensemble des secteurs impactés par la crise sanitaire, devraient accompagner la forte trajectoire de croissance.

Ainsi, Altheora entend poursuivre sa dynamique de croissance organique tout en accélérant ses efforts de 'R&D' pour améliorer sa performance industrielle.

Conformément à sa feuille de route et avec pour objectif d'inspirer et de mener la reconquête industrielle en AURA et en France, le Groupe envisage d'accélérer son développement avec des croissances industrielles ciblées, et des partenariats indispensables au développement de technologies innovantes et complémentaires.

A date, grâce à une activité bien orientée et un carnet de commandes rempli, Altheora confirme son objectif de chiffre d'affaires 2021 à 32 ME.

Prochain RDV le 14 octobre 2021 avec le Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021.