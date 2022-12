Altheora : lancement d'une augmentation de capital

(Boursier.com) — ALTHEORA , société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites cotée sur Euronext Growth Paris, annonce le lancement d'une augmentation de capital s'adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid).

L'Opération a pour objectif de soutenir le plan stratégique d'ALTHEORA, "Inspirer et mener la reconquête industrielle" couvrant la période 2021-2026. Le Groupe, leader européen de la conception et de la fabrication de pièces en matériaux composites et polymères, vise à devenir la 1ère ETI performante et responsable, capable de générer de la croissance durable et de contribuer à la ré-industrialisation de son territoire, avec l'ambition d'atteindre 100 ME de chiffre d'affaires à horizon 2026.

Dans le cadre de son plan stratégique, qui mixe croissance organique et croissance externe, ALTHEORA a annoncé être entré en négociation exclusive en vue de l'acquisition de 100% du capital d'une société experte en développement et production de pièces en injection thermoplastique de grand format, dans un communiqué de presse en date du 30 novembre 2022.

L'augmentation de capital est destinée à financer l'acquisition et renforcer les fonds propres.

Cette levée de fonds est associée à la mise en place :

d'une dette bancaire d'un montant de 3 ME, souscrite auprès de la BPI et de Arkéa d'une maturité de 7 ans

de l'émission d'obligations convertibles dont les caractéristiques sont en cours de finalisation.

Bénédicte Durand, Directrice Générale d'ALTHEORA a déclaré : "Cette augmentation de capital, à laquelle nous sommes heureux d'associer les investisseurs individuels via la plateforme PrimaryBid, va permettre à notre groupe d'accélérer fortement le déploiement de sa feuille de route. Plébiscitée par ses clients pour sa technologie et son agilité industrielle, le groupe doit associer croissance organique dynamique et croissances externes ciblées pour devenir un acteur européen de référence de la transformation des composites et des polymères. Cette opération est une étape majeure qui doit amener ALTHEORA sur la voie de son changement de dimension."

L'Opération sera réalisée en deux volets distincts mais concomitants :

- émission d'actions nouvelles, en numéraire et par compensation de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de sociétés d'investissement, fonds d'investissement, investisseurs institutionnels, holdings d'investissement et sociétés de gestion d'actifs financiers, de droit français ou de droit étranger, sur le fondement de l'article L. 225-138 du Code de commerce ;

- offre au public destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid, qui s'effectuera selon une allocation proportionnelle aux demandes dans la limite du montant alloué à cette offre au public, avec une réduction des allocations en cas de demandes excédentaires le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 225-136 du Code de commerce.

L'Opération, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, sera réalisée en vertu des 1ère et 2ème résolutions de l'Assemblée Générale du 1er décembre 2022.

Montant global de 6 ME

Le montant global de l'Opération, envisagé à environ 6 ME (dont 1,2 ME maximum dans le cadre de l'Offre PrimaryBid), dépendra ainsi exclusivement des ordres reçus pour chacun des volets précités sans possibilité de réallocation des montants attribués de l'un vers l'autre. Il est précisé que l'Offre PrimaryBid est accessoire par rapport à l'Emission Réservée à une Catégorie de Bénéficiaires et représente moins de 20% du montant initial envisagé (ainsi que du montant final réalisé le cas échéant) de l'Emission Réservée à une Catégorie de Bénéficiaires. En tout état de cause, l'Offre PrimaryBid ne sera pas réalisée si l'augmentation de capital dans le cadre de l'Emission Réservée à une Catégorie de Bénéficiaires n'est pas réalisée.

Le prix par action dans le cadre de l'Emission Réservée à une Catégorie de Bénéficiaires sera égal à 1,17 euro, représentant une décote de 9,3% par rapport au cours de clôture de l'action Altheora du 8 décembre 2022 (soit 1,29 euro), et dans la limite de la décote de 15% fixée par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes de l'action Altheora des 20 dernières séances de bourse précédent la fixation du prix autorisée par l'assemblée générale. Le prix de souscription des actions nouvelles dans le cadre de l'Offre PrimaryBid sera égal au prix des actions nouvelles offertes dans le cadre de l'Emission Réservée à une Catégorie de Bénéficiaires.

L'Emission Réservée à une Catégorie de Bénéficiaires s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue de laquelle seront déterminés le nombre et le prix des actions nouvelles à émettre. Le prix de souscription des actions nouvelles sera le même pour chacun des volets de l'Opération et sera déterminé conformément aux 1ère et 2ème résolutions de l'Assemblée Générale du 1er décembre 2022.

L'Opération débutera immédiatement ce jeudi 8 décembre 2022 à compter de la clôture des marchés. L'Offre PrimaryBid se clôturera à 22h00, l'Emission Réservée à une Catégorie de Bénéficiaires devrait se clore avant l'ouverture des marchés du vendredi 9 décembre 2022, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation.

La société annoncera le résultat de l'Opération, la dilution et la nouvelle répartition du capital dès que possible après la clôture du livre d'ordres dans un communiqué de presse. Le nombre définitif d'actions nouvellement émises, le montant du prix de souscription et la décote seront décidés par le Directrice Générale faisant usage de la subdélégation qui lui a été conférée par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 8 décembre 2022 en vertu des 1ère et 2ème résolutions de l'Assemblée Générale du 1er décembre 2022.