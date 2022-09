Altheora : L'EBITDA semestriel s'élève à 0,7 ME

(Boursier.com) — Altheora a réalisé au cours du premier semestre 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 19,8 ME, en hausse de + 15,8% versus le S1 2021. Le dynamisme des marchés adressés par le groupe se confirme avec un carnet de commandes, à date, de 9,8 ME, offrant ainsi une bonne visibilité dans une conjoncture inflationniste et incertaine.

La période du 1er semestre illustre la dynamique de ALTHEORA, aussi bien commerciale qu'en termes de développement de solutions toujours plus innovantes pour répondre aux enjeux de clients.

La hausse des coûts des matières premières comme de l'énergie, et le recours à de l'intérim pour accompagner l'activité soutenue a représenté un montant de 1 ME sur le 1er semestre.

La répercussion de ces hausses sur les prix de vente, se poursuit sur le 2nd semestre, permettant à ALTHEORA d'envisager un second semestre, en ligne avec sa feuille de route.

Confiant dans son développement et conformément à son ADN, ALTHEORA a par ailleurs poursuivi les investissements dédiés à la modernisation de son outil industriel à hauteur de 1,7 ME.

Ces investissements s'inscrivent dans la démarche forte d'innovation d'ALTHEORA pour s'imposer comme un acteur référent de la transformation des matériaux composites de nouvelle génération.

L'EBITDA s'élève à 0,7 ME, soit 4% du chiffre d'affaires du premier semestre 2022.

Au 30 juin 2022, ALTHEORA affichait des capitaux propres à hauteur de 8,5 ME. Les emprunts et dettes financières s'élèvent à 9,5 ME, dont 2 ME de comptes courants d'associés.

La trésorerie nette disponible est de 1,7 ME.

Des perspectives solides

Alors que les marchés adressés restent en très forte demande de solutions composites décarbonées, performantes et écoresponsables, ALTHEORA continue de séduire et de remporter de nombreux appels d'offre. Les demandes de cotations de projets ont doublé entre S1 2021 et S1 2022, la mobilité, en particulier ferroviaire, restant le secteur en plein boom.

Fidèle à sa trajectoire de croissance dynamique, ALTHEORA maintient sa feuille de route :

- investir en 'R&D' afin de rester compétitif, et d'améliorer sa performance industrielle,

- accélérer sa dynamique commerciale, notamment à l'international,

- étudier les dossiers de croissance industrielle qui pourraient venir renforcer son offre.

ALTHEORA annonce avoir d'ores et déjà identifié plusieurs cibles répondant aux objectifs de son plan stratégique et entamé des discussions avec un acteur de premier plan, lui permettant d'envisager une opération de croissance externe d'ici à la fin de l'année.

Le Groupe demeure confiant quant à la réalisation de son plan stratégique à horizon 2026, tout en déployant un pilotage serré de son organisation.

Prochain RDV le 19 octobre 2022 avec le Chiffre d'affaires du 3ème trimestre.