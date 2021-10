Altheora : 'Inspirer & Mener' pour plan de reconquête industrielle

(Boursier.com) — Le Groupe Altheora publie son plan stratégique couvrant la période 2021-2026. Baptisé Inspirer & Mener la reconquête industrielle, ce plan s'appuie sur les forces, les valeurs, les singularités du groupe, et une vision claire : "Devenir la 1ère ETI performante et responsable, le leader européen de la conception et de la fabrication de pièces en matériaux composites, capable de générer de la croissance durable et de contribuer à la réindustrialisation de son territoire ".

Inspirer & Mener la reconquête industrielle confirme un nouvel horizon de croissance profitable et va permettre à Altheora de :

- devenir le 1er pôle d'attraction de talents, de financements, et de projets industriels en participant activement à la réindustrialisation de la région Auvergne Rhône-Alpes prioritairement

- réaliser un chiffre d'affaires de 100 ME mixant croissance interne et externe

- porter Altheora Composites, au premier plan des acteurs européens de la transformation des matériaux composites pour les nouvelles mobilités terrestres et sur les grands secteurs stratégiques industriels

- constituer avec Altheora Coating, un pôle d'expertise à haute valeur ajoutée du parachèvement de pièces industrielles

- contribuer à faire rayonner la R&D au sein du groupe en faisant d'Altheora SHIFT, son catalyseur d'innovation technologique, au service de l'ensemble de l'écosystème.

Cette stratégie de croissance mixte, interne et externe, s'appuie sur l'excellence industrielle du groupe, des croissances industrielles ciblées, des partenariats pour le développement de technologies innovantes, des choix marketing conquérants, des engagements responsables et un pilotage financier rigoureux.