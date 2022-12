Altheora finalise une émission obligataire de 3,6 ME

(Boursier.com) — Altheora a finalisé un contrat d'émission d'obligations convertibles pour un montant global de 3,6 millions d'euros auprès de deux investisseurs : Nextstage AM et Vatel Capital.

L'opération s'inscrit dans le financement global destiné à soutenir le plan stratégique d'Altheora, "Inspirer et mener la reconquête industrielle" couvrant la période 2021-2026. Le Groupe, leader européen de la conception et de la fabrication de pièces en matériaux composites et polymères vise à devenir la 1ère ETI performante et responsable, capable de générer de la croissance durable et de contribuer à la réindustrialisation de son territoire, avec l'ambition d'atteindre 100 ME de chiffre d'affaires à horizon 2026.

Cette émission d'obligations convertibles est associée à la mise en place :

- d'une dette bancaire d'un montant de 3 ME, souscrite auprès de la BPI et de Arkéa d'une maturité de 7 ans

- d'une augmentation de capital de 6,7 ME.

A titre indicatif, un actionnaire détenant 1% du capital de la société préalablement à l'émission et n'en bénéficiant pas, verrait sa participation réduite à 0,85% après émission des actions nouvelles et exercice de l'intégralité des obligations convertibles.