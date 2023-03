Altheora : en progression à l'index d'égalité femme-homme

(Boursier.com) — Altheora publie aujourd'hui l'index égalité femme-homme de sa filiale Mecelec Composites, seule société du Groupe entrant dans le scope de l'index, avec plus de 50 salariés. Obtenant un score de 85/100, Altheora confirme l'importance que le Groupe accorde à l'égalité professionnelle qui constitue un pilier de sa stratégie RSE.

"Au même titre que le recrutement des jeunes, l'inclusion de personnes éloignées de l'emploi ou le développement des compétences et de l'employabilité de nos collaborateurs, l'égalité professionnelle est depuis toujours un axe fondamental de la stratégie RSE du Groupe Altheora. Cette année, nous avons encore progressé à cet égard, puisque nous comptons 42,5% de femmes parmi les salariés, 50% au COMEX et 37,5% de nos administrateurs sont des administratrices. Je suis convaincue que la féminisation de nos métiers, et plus largement la mixité sous toutes ses formes, est un vecteur de croissance, de transformation et d'innovation sociale et technologique dans notre filière. C'est ainsi que nous incarnerons notamment l'industrie du futur", précise Bénédicte Durand, Directrice Générale du Groupe Altheora et ambassadrice de l'égalité professionnelle en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Instituée par le Ministère du Travail, ce type de notation permet aux entreprises de plus de 50 salariés, de s'évaluer sur le plan de l'égalité professionnelle, et est calculée à partir de 4 indicateurs : l'écart de rémunération femmes-hommes ; l'écart de répartition des augmentations individuelles ; le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité ; le nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations.