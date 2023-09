Altheora : Ebitda doublé au premier semestre

(Boursier.com) — Altheora a réalisé au cours du premier semestre 2023, un chiffre d'affaires consolidé de 22,8 ME, en hausse de 15% sur un an. Alors que les grands marchés historiques du Groupe restent atones, Altheora perçoit les premiers fruits de sa diversification sur de nouveaux secteurs. Le carnet de commandes, à date, s'établit à 11,3 ME, tiré par la mobilité bas carbone, en particulier les secteurs agricole et ferroviaire.

Le pilotage fin des achats et des ressources, l'optimisation de l'outil industriel ainsi que la qualité de la relation client permettent au Groupe, dans un contexte économique tendu, d'améliorer sa performance opérationnelle. Ainsi, l'Ebitda progresse à 1,5 ME (6,7% du CA) vs 686.000 euros en 2022 (3,5% du CA) et le résultat d'exploitation est à l'équilibre. L'augmentation de la dotation aux amortissements traduit la politique d'investissement du Groupe dans son outil industriel, vecteur de croissance et de rentabilité future. Ces résultats en nette amélioration confirment l'efficacité du modèle d'entreprise.

Sans surprise, les charges financières consécutives aux opérations de financement de 2022 (432.000 euros), se traduisent dans le résultat net, en léger retrait à -0,4 ME. Les flux de trésorerie liés à l'activité s'élèvent à +0,7 ME vs -0,2 ME au S1 2022 avec une capacité d'autofinancement à +1,2 ME. En un semestre, le Groupe s'est désendetté de 1 ME. La trésorerie intègre des investissements ciblés à hauteur de -0,8 ME. La trésorerie disponible est de 4,6 ME. Au 30 juin 2023, Altheora affiche des capitaux propres à hauteur de 13,7 ME.

A mesure que la nécessité croissante de solutions industrielles décarbonées, performantes et écoresponsables devient de plus en plus évidente, Altheora impose peu à peu son expertise au rythme de ses réalisations. Dans cette perspective, le Groupe, guidé par une équipe pleinement motivée, poursuit sa forte dynamique d'investissements de R&D et examine des opportunités de croissance externe ciblée, qu'elle soit technologique ou industrielle, afin de soutenir ses ambitions. Ainsi, en alignement avec cette trajectoire nouvelle qui se dessine, Altheora travaille activement à faire évoluer sa feuille de route. Une présentation de cette évolution sera proposée dans les prochains mois.