Altheora : du soutien pour la mise en oeuvre du développement

(Boursier.com) — Le Groupe Altheora a annoncé, en 2021, son plan stratégique 2021-2026, baptisé Inspirer & Mener la reconquête industrielle. Ce plan s'appuie sur les forces, les valeurs, les singularités du groupe et une vision claire : "devenir la 1ère ETI performante et responsable de la région Auvergne Rhône-Alpes : le leader européen de la conception et de la fabrication de pièces en matériaux composites, capable de générer de la croissance durable et de contribuer à la réindustrialisation de son territoire".

Afin de renforcer son développement et d'atteindre l'objectif d'un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros d'ici 2026, Altheora a procédé à des recrutements sur des fonctions clés.

Ainsi, Sylvie Clairet est nommée Directrice de la Performance Sociale au sein du Groupe Altheora pour accompagner son fort développement.

Daniele Polichetti est nommé Responsable du Site de Mauves (Ardèche) de Mecelec Composites, société du Groupe Altheora.

Il a intégré le groupe Altheora en mars 2022 au sein de la société Mecelec Composites pour prendre la responsabilité du site historique du Groupe à Mauves.

Fabrice Magoni, qui est depuis mars 2022 Responsable Industrialisation du Site de Mauves (Ardèche) de Mecelec Composites, est aussi nommé Responsable des Bonnes Pratiques du Groupe Altheora.

Nicolas Besson est nommé Responsable Supply Chain du Groupe Altheora. Expert depuis 20 ans de l'ensemble des problématiques liées à la supply chain de l'amont à l'aval (mise en place et développement d'outils et processus performants, SnOP, WMS, ...), il a pour mission depuis fin 2021, d'organiser les ressources, les moyens et les processus, nécessaires à une supply chain agile et robuste pour l'ensemble du Groupe Altheora.

Bénédicte Durand, Directeur Général du groupe Altheora, commente : "A l'écoute du marché, Altheora en anticipe les évolutions et s'adapte avec agilité. Cette nouvelle organisation va nous permettre d'aborder les défis des prochaines années et ainsi atteindre pleinement les objectifs que nous nous sommes fixés".