Altheora : du nouveau au Conseil d'administration

(Boursier.com) — Altheora a voté, lors de l'Assemblée générale mixte des actionnaires qui se tenait le 14 juin à 10h au siège social à Mauves, la nomination de deux nouveaux administrateurs. Avec ce renforcement de gouvernance, le groupe va accompagner sa bonne dynamique de croissance et bénéficier de nouvelles compétences : Alexandra Mathiolon, et Franck Colcombet. Ces nouveaux talents viennent enrichir les compétences nécessaires au déroulement du plan stratégique d'Altheora, et accompagneront la croissance et la société dans ses perspectives d'évolution.