Altheora : dépôt en brevet de Gendzo Process

(Boursier.com) — Altheora Shift, l'accélérateur d'innovation du Groupe Altheora, annonce le dépôt en brevet et la création de Gendzo Process, une alternative innovante et efficace aux pièces de forme aux propriétés structurelles de grandes dimensions pour notamment les secteurs de l'automobile et du transport (carrosserie, capotage ...). En hybridant les procédés et matériaux classiques, Gendzo Process crée des pièces à valeurs et performances augmentées.

Destiné aux applications multi-fonctionnelles en milieu extérieur comme intérieur, le procédé composite Gendzo associe deux avantages majeurs : une couche de surface thermoplastique renforcée par un matériau composite fibré.De plus, ce procédé exclusif breveté par Altheora possède plusieurs caractéristiques significatives... Il est responsable et durable dans le temps ; performant ; et personnalisable.

Ainsi, le nouveau brevet Gendzo Process d'Altheora est une réponse pertinente pour la production de pièces structurelles d'aspect de grandes dimensions en moyenne série pour différents secteurs d'activité. Par exemple : des éléments de carrosserie et des équipements intérieurs pour un camping-car, des éléments de toit et de carrosserie.