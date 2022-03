Altheora : confirme son plan de croissance

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires du Groupe Altheora a fortement progressé sous les effets combinés de volumes en hausse, et de projets d'un portefeuille de grands comptes répondant parfaitement aux aspirations des clients en matière d'innovation, de durabilité, et d'écoresponsabilité.

Altheora Composites confirme sa position d'entité moteur, avec une contribution de 30,4 millions d'euros, grâce notamment au succès remarquable des secteurs de la Mobilité et des Sports et Loisirs. Le marché historique de la Distribution, renforce ses positions. Le chiffre d'affaires global ressort ainsi à 32 ME en 2021 (25,5 ME en 2020).

Les résultats sont les reflets d'une activité très soutenue tout au long de l'année, alliant une fine maîtrise des ressources, une innovation toujours en pointe, mais impactée par les effets persistants de la crise sanitaire. L'Ebitda s'établit à 2,8 ME. Le résultat d'exploitation est à -0,2 ME.

Après la prise en compte notamment du résultat financier de -0,1 ME, du résultat exceptionnel de -0,5 ME, et d'une charge d'impôt de 0,7 ME, le résultat net (part du Groupe) s'élève à -0,2 ME (-0,3 ME en 2020).

La trésorerie nette à la clôture s'établit à 3,7 ME.

Un plan de croissance confirmé

Grâce à un outil industriel modernisé, une politique de R&D très forte, et une orientation des marchés vers l'international, Altheora est serein quant aux perspectives 2022. Porté par d'importants besoins en matériaux composites, le Groupe reste toutefois prudent, conscient de la crise sanitaire qui perdure, de la situation géopolitique et de ses effets indirects sur le coût des matières et les problématiques d'approvisionnement.

"2022 signe l'accélération de la mise en oeuvre de notre stratégie avec l'agrandissement du site de Mauves pour répondre à la forte hausse des commandes. Notre R&D de pointe offre au Groupe son premier brevet, qui devrait rapidement se traduire par de nombreux projets. Enfin, le Groupe reste attentif aux opportunités de croissances externes", indique le management d'Altheora.

Le groupe Altheora reste confiant quant à l'exécution de sa feuille de route et confirme son plan de croissance.