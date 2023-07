Altheora : confiant en l'évolution de ses performances financières

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Altheora au 1er semestre 2023 s'élève à 22,8 millions d'euros, en progression de +17%, vs le S1 2022.

A périmètre comparable 2022, Altheora a réalisé un chiffre d'affaires de 18,3 ME, en léger retrait.

Le groupe confirme ainsi la pertinence de sa diversification stratégique sur de nouveaux secteurs porteurs tels que la mobilité ou le médical, qui compensent la décroissance conjoncturelle des grands secteurs industriels et du BTP.

A l'image de l'évolution du mix d'activité, le carnet de commandes intègre désormais une part croissante de ces nouveaux marchés, preuve de la qualité de l'offre et du savoir-faire innovant d'Altheora pour accompagner les nouveaux enjeux industriels de décarbonation. A date, le carnet de commandes s'établit à 11,7 ME, en hausse de 23% vs juillet 2022.

Altheora confirme la robustesse et l'agilité de son modèle dans un contexte économique complexe. Fort de bases redessinées et de relais de croissance bien engagés le groupe est confiant quant à l'évolution de ses performances financières.