Altheora : activité robuste au 1er semestre

(Boursier.com) — Alors que la conjoncture est incertaine et que l'Industrie est confrontée à des problèmes d'approvisionnement et de logistique, Altheora réalise au cours du 1er semestre 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 19,5 millions d'euros, en hausse de +14% par rapport au 1er semestre 2021, confirmant ainsi la solidité et la pertinence de son modèle.

A date, le carnet de commandes s'établit à 9,8 ME (8,9 ME en 2021) et offre une belle visibilité et une sérénité certaine au Groupe.

Doté d'un bureau d'études expert développant des solutions technologiques innovantes et écoresponsables, d'un outil de production parmi les plus performants en Europe, et d'une équipe commerciale dynamique, le Groupe a enregistré une importante croissance sur la quasi-totalité des secteurs en particulier sur ses 2 marchés stratégiques : la Mobilité et le BTP (distribution) ; le secteur de l'industrie, dans son ensemble, est très actif depuis le début de l'année 2022 ; seul celui du Sport et Loisirs connaît un repli dû à des commandes record passées en 2021.

Compte tenu de la performance enregistrée au 1er semestre 2022, de la robustesse du carnet de commandes et de la demande croissante des éco-composites à faible impact environnemental, le Groupe "poursuit avec détermination ses objectifs à 2026, et continue d'examiner de potentiels projets de croissance externe".