Altheora : 14% de croissance du chiffre d'affaires sur 9 mois

(Boursier.com) — Le Groupe Altheora, réalise sur le 3e trimestre de l'exercice 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 7,6 millions d'euros (6,9 ME au 3e trimestre 2021).

Altheora réalise un chiffre d'affaires de 27,3 ME sur les 9 premiers mois 2022, soit une forte hausse de +14% versus 2021 (23,9 ME sur 9 mois 2021), démontrant ainsi l'attractivité du Groupe au service des clients en recherche d'expertise et de solutions pertinentes en termes de technologie et de responsabilité.

Pendant cette période, la nouvelle unité de production d'application de peinture MC Coating a été inaugurée. Cet investissement devrait se traduire dans les mois à venir, par une augmentation significative des capacités à traiter de nouveaux projets. Les ventes dans les secteurs de la Mobilité et du BTP continuent de tirer la croissance.

Au-delà de son carnet de commandes robuste à 9,2 ME, Altheora a signé, au cours des 9 premiers mois, de nouveaux projets impliquant la fabrication de 13 nouveaux outillages (moules). Ces projets débutant leur développement industriel en 2022, entreront en production en série au cours de l'année 2023 pour plusieurs années. Ils laissent donc présager autant de business sur cette période.