Altheora : 1,2 ME de perte en 2022

(Boursier.com) — Altheora a réalisé en 2022, un chiffre d'affaires pro forma consolidé de 45,8 millions d'euros en hausse de +43%. A périmètre comparable, le chiffre d'affaires s'établit à 35 ME, en hausse de 9,5%. Le Groupe, dans une année qui restera marquée par le conflit ukrainien et une forte inflation, bénéficie du solide amortisseur constitué par sa clientèle diversifiée et des marchés porteurs.

L'ensemble des résultats reflète l'intensité du développement (recours à l'intérim...) doublé d'un contexte de hausse de coûts des matières premières (énergie), avec un pricing power assumé mais mécaniquement décalé. Ainsi la marge brute se maintient à 56% du chiffre d'affaires à périmètre constant, et 57,5% pro forma. Portant les hausses de l'énergie et le coût des matières premières, l'Ebitda pro forma du Groupe résiste à 5% du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel enregistre une légère perte à -0,7 ME.

Après le résultat financier et les impôts, le résultat net consolide? part du Groupe pro forma de la période s'élève a? -1,2 ME.

Altheora a réalisé avec succès, en fin d'année, une opération de financement de 13,6 ME incluant une augmentation de capital de 6,7 ME pour renforcer ses fonds propres et financer sa croissance externe. Cette opération permet à Altheora au 31 décembre 2022, d'afficher des capitaux propres à hauteur de 14,2 ME.

Les emprunts et dettes financières s'élèvent à 12,7 ME et la trésorerie disponible à la clôture est de 5,8 ME.

Perspectives confirmées

A l'issue de cet exercice 2022, Altheora, a démontré sa capacité de transformation. Marchés, produits, outils industriels, RH, finance... en quelques années, le Groupe a su évoluer et accomplir une mutation majeure. Engagé dans son plan 2026 "Inspirer & Mener la reconquête industrielle", alors que la demande de solutions composites décarbonées, performantes et écoresponsables est dorénavant un prérequis, Altheora, dispose d'atouts indéniables pour mener à bien sa mission avec en ligne de mire, le cap de 100 ME à horizon 2026.