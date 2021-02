Alten : vive hausse, les analystes revoient leur copie

(Boursier.com) — Alten , dont le titre n'avait que peu réagi mercredi à la publication des comptes annuels, s'envole cette fois de près de 6% à 91,8 euros. Plusieurs analystes ont revu à la hausse leurs estimations sur le dossier à l'image d'Invest Securities qui devient 'acheteur' de la valeur en visant 110 euros contre 96 euros précédemment. Si les résultats 2020 n'ont pas apporté de surprise majeure, en dehors d'un FCF très supérieur aux attentes pour des raisons qui ont vocation à s'inverser sur les deux prochaines années, les perspectives du groupe apparaissent sous un jour de plus en plus favorable, explique le courtier. Alten devrait parvenir à régler son problème d'intercontrat additionnel lié à la crise d'ici l'été sans que cela pèse sur ses coûts exceptionnels, la reprise dans l'automobile devient plus visible et la marge devrait se redresser en 2021 (+2,1pts estimé). Alors que le titre a sous-performé depuis 1 mois, le broker pense qu'il s'agit d'une opportunité intéressante à saisir...

Oddo BHF est de son côté passé à 'surperformer' sur l'action tout en portant sa cible de 83 à 105 euros pour tenir compte de la meilleure génération de FCF qu'anticipé en 2020, d'un prix des acquisitions inférieur à ses attentes et d'une mise à jour de sa valorisation (expansion des multiples du marché actions, excellente exécution d'Alten au cours de cette crise et retrait d'Altran de la cote qui réduit la liste des pureplayers de la R&D externalisée).

La SocGen passe également à l''achat' sur le leader européen de l'ingénierie et du conseil en hautes technologies avec un objectif rehaussé de 88 à 109 euros alors qu'Exane BNP Paribas relève à 'neutre' sa recommandation en visant 80 euros.