Alten : une rentabilité opérationnelle en repli

(Boursier.com) — Chez Alten, la croissance de l'activité 2023 s'établit à +7,6%, soit +10,2% en France et +6,4% hors de France.

A périmètre et change constants, la croissance est de +9% avec +10,2% en France et +8,4% hors de France.

Les secteurs Aéronautique Civil, Automobile et Défense & Sécurité sont en forte croissance.

Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 382,8 ME, soit 9,4% du CA. En 2022, la marge opérationnelle s'élevait à 11,1% du CA mais n'était pas normative.

En 2023, l'intégration de sociétés moins rentables, un taux d'activité satisfaisant mais inférieur à celui de 2022, une hausse des dépenses de structuration ainsi qu'un calendrier défavorable expliquent le fléchissement de la marge opérationnelle par rapport à celle de 2022.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 233,2 ME vs. 457,6 ME.

Alten estime avoir réalisé une croissance de l'activité satisfaisante sur 2023, en ligne avec ses prévisions. Comme anticipé, la croissance organique a ralenti au cours de l'année 2023, reflet de la normalisation de l'économie.

Ce ralentissement devrait se confirmer au cours du premier semestre 2024, avant un rebond probable au second semestre.

Alten prévoit une croissance organique satisfaisante en 2024 et compte poursuivre sa stratégie de croissance externe ciblée.