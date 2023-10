Alten : un ton plus bas

(Boursier.com) — Alten recule de 1,8% à 108 euros ce vendredi, alors que le groupe à fin septembre a affiché un chiffre d'affaires de 3,037 milliards d'euros, dont 963,5 millions d'euros en France (+9,8%) et 2,073 MdsE à l'international (+8,8%). Sur la période, la croissance d'activité d'Alten s'est établie à +9,1%. A périmètre et change constants, la croissance est ressortie à +10,1% (+9,8% en France et +10,3% hors de France).

Au 3e trimestre, comme anticipé, la croissance de l'activité a continué de ralentir... A données constantes, la croissance est de +7,6% (10,5% en France ; 6,3% hors de France). Le 3e trimestre est également pénalisé par une saisonnalité défavorable par rapport au 3e trimestre 2022 (-0,9 jour ouvré). A données courantes, tenant compte d'une cession réalisée à l'international en 2022, la croissance de l'activité est de +3,3% au 3e trimestre : +10,5% en France ; +0,4% hors de France. La plupart des secteurs d'activité et la quasi-totalité des zones géographiques progressent.

Perspectives affichées

Alten a réalisé une croissance de l'activité satisfaisante à fin septembre, en ligne avec ses anticipations. La décélération de la croissance organique au cours de l'année 2023 reflète la normalisation de l'économie.

Même si le rythme de croissance ralentit, Alten devrait réaliser une croissance organique satisfaisante en 2023, d'environ 9%, et poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée.

"Une nouvelle publication qui confirme le ralentissement sectoriel" commente Portzamparc qui estime que le momentum est défavorable, mais les fondamentaux semblent intacts... "Après révision de nos attentes de croissance et update taux/comparables, notre objectif est abaissé de 156,8 à 147,3 euros" conclut l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier.