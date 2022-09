Alten : un premier semestre très solide

(Boursier.com) — Alten dévoile des résultats semestriels en forte hausse alors que le rythme d'activité reste très soutenu. Le bénéficie opérationnel d'activité s'élève à 208,6 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, soit un bond de 52,1% sur un an, pour des revenus de 1,86 MdE (+30,9%). La croissance de l'activité s'établit à +18,4% en France et +38% à l'international. À périmètre et change constants, la croissance est de 19,8% (14,5% en France et 22,8% hors de France). Tous les secteurs d'activité sont en croissance et ont dépassé leur niveau d'avant crise, y compris l'Aéronautique Civile et l'Automobile. La plupart des zones géographiques sont en forte croissance organique, supérieure à 15%. Seules la Scandinavie et la Suisse (7% du CA au total) ont une croissance inférieure à 5%.

L'amélioration sensible du taux d'activité, la forte progression de l'international, plus rentable et la gestion rigoureuse des coûts de structure ont permis à la marge opérationnelle de progresser à 11,4% malgré l'évolution des salaires (9,8% en juin 2021). Après prise en compte de la charge d'impôt pour 48,3 ME, le résultat net part du Groupe s'établit à 139 ME.

La marge brute d'autofinancement (hors IFRS16) s'est établie à 213,8 ME, en augmentation de 51% par rapport à juin 2021. Le Besoin en Fonds de Roulement augmente de 154,6 ME en raison de la forte progression de l'activité et de la saisonnalité. Le DSO progresse également. Les capex représentent 11 ME. En conséquence, le free cash-flow s'élève à 1,1 ME. Alten a autofinancé sa croissance interne, externe et ses dividendes et dispose d'une capacité d'investissement intacte (gearing : -4,1%).

Alors que le premier semestre 2022 s'est inscrit dans la continuité de 2021, Alten devrait réaliser au second semestre une croissance organique et une marge opérationnelle d'activité satisfaisantes et poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée.