Alten : un avis d'analyste en soutien

(Boursier.com) — Alten progresse de 1,4% à 117 euros ce lundi, alors que BofA Global Research a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation "acheter" et un objectif de cours de 168 euros, tandis que le deuxième trimestre devrait avoir été plutôt bon, voire excellent. Le chiffre d'affaires à la fin mars s'établissait à 894,6 ME, en hausse de 31,3%, avec +18,9% en France et +38,6% à l'International. À périmètre et change constants, la croissance était de 14,9% en France et de 24,2% à l'International.

Dans un contexte inchangé, Alten promettait pour 2022 une croissance organique "satisfaisante" et comptait poursuivre sa stratégie de croissance externe ciblée.