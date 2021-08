Alten : Simon Azoulay précise ses positions

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 4 août à l'AMF, Simon Azoulay a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 31 juillet, le seuil de 5% des droits de vote en assemblée générale ordinaire de la société Alten (AGO).

Ce franchissement de seuil résulte du remembrement, le 31 juillet, de 633.550 actions Alten à droit de vote double ayant fait l'objet d'une donation temporaire d'usufruit au profit de l'Ecole Normale Israélite Orientale.

Simon Azoulay n'a en revanche franchi aucun seuil, ni directement et ni indirectement, par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée Société Générale pour les Technologies et l'Ingénierie (SGTI) qu'il contrôle, franchi aucun seuil. Il détient, directement et indirectement, 5.098.013 actions Alten représentant 9.593.026 droits de vote en AGO et 10.196.026 droits de vote en Assemblée générale extraordinaire (AGE), soit 14,83% du capital, 24,25% des droits de vote en AGO et 25,77% des droits de vote en AGE de la société.