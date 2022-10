Alten : sans réaction aux annonces

(Boursier.com) — Alten reste stable sur les 122 euros ce jeudi... A la fin septembre, le chiffre d'affaires a progressé de 30,6% à 2,783 milliards d'euros : +15,8% en France, +38,8% hors de France. À périmètre et change constants, la croissance est de 18,8% (13,2% en France et 21,9% hors de France).

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 957,3 ME. Il croît de 30,2% : +10,7% en France, +40,4% à l'International. A données constantes, la croissance est de 17% (+10,7% en France ; +20,3% hors de France). Tous les secteurs d'activité sont en croissance, en particulier, les secteurs Aéronautique Civil, Automobile, Ferroviaire, Finance et Électronique. La plupart des zones géographiques sont en forte croissance, supérieure à 10%, à l'exception de la Scandinavie et la Suisse (6,6% du chiffre d'affaires Groupe).

Alten a relevé sa guidance annuelle et pense réaliser une croissance organique supérieure à 15%. D'autres opérations de croissance externe ciblée devraient être finalisées d'ici la fin de l'année sachant que quatre acquisitions à l'International ont déjà été réalisées en 2022...

"Notre 'top line' est relevée pour 2022 de 3.661 ME à 3.756 ME. Le groupe conserve selon nous toutes ses qualités, mais avec une valorisation qui paraît très modérée (14,2x en PE et 9,3x en VE/ROP pour 2023), même sur la base d'hypothèses que nous jugeons prudentes pour 2023 et 2024" commente Portzamparc qui maintient sa recommandation 'Acheter' sur le dossier avec un objectif de cours revu de 140,7 à 151,9 euros.