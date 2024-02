Alten : sans grande réaction

(Boursier.com) — Alten évolue proche de l'équilibre au lendemain de l'annonce de comptes annuels dégradés, le groupe d'ingénierie ayant dû encaisser des coûts liés à des paiements en actions et à des opérations de restructuration. "En 2023, l'intégration de sociétés moins rentables, un taux d'activité satisfaisant mais inférieur à celui de 2022, exceptionnellement élevé ; une hausse des dépenses de structuration ainsi qu'un calendrier défavorable expliquent le fléchissement de la marge opérationnelle par rapport à celle de 2022", a indiqué le groupe.

Néanmoins, Alten estime avoir réalisé une croissance de l'activité satisfaisante sur 2023, en ligne avec ses prévisions. Comme anticipé, la croissance organique a ralenti au cours de l'année 2023, reflet de la normalisation de l'économie. Ce ralentissement devrait se confirmer au cours du premier semestre 2024, avant un rebond probable au second semestre. En termes de rentabilité, le management ne donne pas de commentaire sur la marge 2024 mais indique qu'elle sera supérieure à celle en 2023 (sans qu'il n'y ait d'indication, à ce stade, qu'elle puisse être supérieure à 10%), souligne Oddo BHF.

L'analyste parle de résultats corrects, avec un niveau de marge globalement en ligne avec les attentes et un FCF S2 solide. Le broker n'attend pas d'ajustements notables de la part du consensus à ce stade. Le titre se traite actuellement à 10,2x VE/EBIT 2024, soit légèrement en dessous de ses pairs IT & Engineering Européens alors qu'il se traitait historiquement avec un prime. il réitère son opinion 'surperformance' et sa cible de 175 euros.

Pour Stifel ('achat'), les résultats annuels publiés par Alten ne sont pas particulièrement enthousiasmants. En effet, en ce qui concerne les perspectives, le communiqué manque quelque peu de substance. Il fait également état d'une baisse marquée de l'EBIT ajusté accompagnée d'une génération de trésorerie légèrement inférieure aux attentes. Ce n'est pas nouveau puisque l'entreprise est toujours laconique dans ses communiqués sur les perspectives, et heureusement beaucoup plus bavarde dans ses conférences téléphoniques. La baisse de l'EBIT était attendue et cette publication est donc globalement conforme. Mais peut-être que le marché a encore besoin de le digérer, d'autant que le FCF s'est révélé légèrement en deçà des attentes en raison notamment d'une légère hausse du DSO (Day Sales Outstanding).