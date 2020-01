Alten sanctionné avec le ralentissement de la croissance

Alten sanctionné avec le ralentissement de la croissance









Crédit photo © Alten

(Boursier.com) — Alten trébuche de 5,5% à 108,1 euros au lendemain de la présentation d'un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros, en hausse de 15,6%. A périmètre et change constants, la croissance est de 10,7% (10,2% en France et 11,2% hors de France). Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 687,6 ME, en progression de 12,1% (4,3% en France et 18,5% à l'International). A données constantes, l'activité croît de 7,3% : 4,3% en France et 9,8% à l'International.

"Après deux années de très forte progression organique (>10%), la croissance redeviendra plus normative en 2020, dans la continuité de la tendance constatée au second semestre 2019. Alten continuera à croître de façon satisfaisante, plus vite que le marché, et accélérera son développement grâce à sa stratégie de croissance externe ciblée, en particulier à l'international", a indiqué le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies.

Si Bryan Garnier évoque une publication en ligne et réitère son opinion 'acheter' et sa 'fair value' de 123 euros, plusieurs analystes ont revu leur copie à la suite de cette annonce. Exane BNP Paribas dégrade ainsi sa recommandation à 'neutre' (objectif de 120 euros) et la SocGen passe d''achat' à 'conserver' en visant 125 euros. Portzamparc passe également à 'conserver' du fait d'un manque d'upside et d'un momentum qui devrait être un peu moins favorable en 2020. "Une bonne performance, mais une valorisation qui exige l'excellence", souligne la maison de bourse, qui rehausse toutefois son objectif de 110,5 à 116,2 euros.