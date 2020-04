Alten : quel impact du coronavirus ?

(Boursier.com) — Dans le contexte de crise sanitaire, et conformément aux mesures d'urgence adoptées par le Gouvernement, le Conseil d'administration d'Alten a décidé que l'Assemblée générale mixte des actionnaires se tiendrait le 18 juin à 10h à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.

Exceptionnellement, les actionnaires n'auront pas la faculté de poser de questions durant l'Assemblée générale. Ils pourront cependant poser leurs questions par écrit en envoyant un courriel (relation.actionnaires@alten.com). Les réponses seront apportées lors de l'Assemblée générale ou dans un compte-rendu à l'issue de l'Assemblée générale.

En outre, les actionnaires pourront suivre la retransmission en direct, par audio conférence. Sa rediffusion sera disponible sur le site de la société à l'espace actionnaires.

L'activité pourrait fléchir de 9% au 1er semestre

Rappelons qu'Alten vient de publier son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020. Le groupe est affecté, comme l'ensemble des acteurs économiques mondiaux, par la situation d'urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Outre les conséquences sanitaires, l'activité économique mondiale ralentit fortement depuis la mi-mars.

Les risques liés à la crise sanitaire du Covid-19 ne sont pas quantifiables pour le moment pour le groupe Alten qui met tout en oeuvre afin de les maîtriser, de les réduire, et pour assurer la continuité de l'activité dans les meilleures conditions. Le groupe devrait être en mesure de présenter une évaluation des impacts économiques probables au plus tard lors de la publication de ses résultats semestriels en septembre 2020.

Compte tenu des mesures de confinement prises partout dans le monde, malgré le recours au télétravail, les suspensions/ arrêts de projets se sont multipliés, de façon hétérogène selon les pays et les secteurs d'activité. Les secteurs de l'Automobile et Poids lourds, de l'Aérien et des services associés, et de l'Aéronautique civil sont les plus durement touchés par la crise. En conséquence, la France, la Suède et l'Allemagne sont les pays où l'activité d'Alten est la plus impactée.

Alten estime donc quant à ses perspectives 2020, qu'avant un possible rebond au 2e semestre, l'activité pourrait fléchir d'environ 9% au 1er semestre 2020 par rapport au 1er semestre 2019.