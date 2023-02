Alten : progression de la marge opérationnelle d'activité en 2022

(Boursier.com) — Le groupe d'Ingénierie Alten a vu sa marge opérationnelle d'activité progresser de 31,2% à 419,6 ME sur l'exercice 2022, en dépit d'une inflation des salaires partiellement compensée par des hausses de tarifs, grâce à une amélioration du taux d'activité, et à une gestion rigoureuse des coûts de structure. Alten cite aussi la plus forte contribution de l'international, plus rentable, ayant permis à la marge opérationnelle d'activité d'atteindre 11,1% du chiffre d'affaires (10,9% en 2021).

Le chiffre d'affaires avait progressé de 29,3% en 2022 à 3,783 milliards d'euros. À périmètre et change constants, la croissance est de +17,7% (+12,3% en France et +20,7% hors de France).

Le résultat opérationnel s'élève à 592,9 ME (soit 15,7% du chiffre d'affaires). Il comprend le résultat de cession d'une activité pour 216,3 ME, des paiements en actions pour 29,7 ME et des coûts non récurrents de 13,3 ME (dont 10,6 ME de compléments de prix liés aux acquisitions), ce qui conduit à une très forte hausse de 106% par rapport à 2021. Le résultat net part du Groupe a plus que doublé sur un an en s'établissant à 457,6 ME.

Au sujet des perspectives 2023, Alten précise que la demande reste solide avec un début d'année qui s'inscrit dans la continuité des tendances observées sur 2022.