Alten : pas si mauvais ?

(Boursier.com) — Après deux séances de baisse dans le sillage de l'annonce d'une forte baisse de ses comptes intermédiaires, Alten reprend 0,55% à 126,9 euros ce lundi. Durant la réunion organisée vendredi matin, le ton était positif concernant la demande qui reste très forte dans la plupart des secteurs industriels, affirme Oddo BHF. Cela a conduit le groupe à maintenir l'objectif d'une croissance organique d'environ 10% pour 2023, sous réserve d'un maintien de l'activité au T4. Le management est également confiant d'atteindre une marge d'EBIT de plus de 10% en 2024, grâce à un effet calendaire positif (+1 j ouvré sur l'année), une moindre augmentation des SG&A, et à une nouvelle hausse des prix permettant de compenser l'augmentation des salaires.

Malgré la révision à la baisse de ses estimations, le courtier note que le titre se traite toujours à environ 8,5x EV/EBIT forward 12 mois, ce qui reflète une décote de -7% par rapport aux pairs, alors que l'action se négocie avec une prime de 20% en moyenne au cours des 5 dernières années. Certes il y a une déception sur le niveau de rentabilité pour cette année, mais la situation devrait s'améliorer au second semestre (hors effets calendaires) et surtout en 2024. Alten devrait être l'un des acteurs qui affichera la plus forte croissance organique au S2 2023 et en 2024, au sein de l'univers IT & Engineering Services européen, ce qui mérite un premium de valorisation aux yeux du courtier. Après mise à jour de ses prévisions et de ses méthodes de valorisation, l'objectif est abaissé de 195 à 174 euros mais l'opinion 'surperformance' réitérée.

À la suite de cette publication, Stifel réduit ses attentes de BPA 2023 de 7%, en raison de la hausse des frais généraux nécessaires pour renforcer la coordination internationale transversale afin de mieux déployer le modèle économique à l'étranger, en particulier aux États-Unis. L'entreprise n'a pas réussi à communiquer correctement cet aspect au marché plus tôt ; ainsi, les résultats du premier semestre 2023 affichent à tort des chiffres décevants, selon l'analyste. Ce manque de communication a ouvert une opportunité d'investissement. Actuellement, Alten se négocie à 12x le BPA 2024 estimé, bien en dessous de ses pairs, alors le broker estime que le groupe est bien placé pour poursuivre son rythme fondamental de croissance des bénéfices à deux chiffres au cours des cinq prochaines années. Malgré les pressions à court terme, Stifel rappelle aux investisseurs qu'Alten est un leader du marché, prêt à accélérer son expansion internationale, notamment aux États-Unis.

A l'issue de cette publication décevante, sans être catastrophique, Invest Securities ajuste légèrement à la baisse ses estimations 2023 (-5% au niveau du BPA) et son cours cible (136 euros vs 142 euros). La baisse du titre (-11% sur 3 mois) permet de reconstituer du potentiel, mais le momentum court terme défavorable (faible visibilité sur la croissance organique, marge sous pression encore au S2) incite l'analyste à réitérer son opinion 'neutre'. Pour autant, la qualité du management et le modèle économique solide (progression des résultats portée uniquement par la croissance du CA sans levier sur la marge) et la situation financière solide sont de solides atouts, surtout si la hausse des taux réduit la concurrence des fonds de PE dans les processus M&A et permet d'accélérer la croissance externe