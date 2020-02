Alten : légère hausse du résultat net

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2019 d'Alten s'est établi à 2.624 ME en hausse de 15,6% par rapport à 2018.

A données constantes, l'activité progresse de 10,7% soit 10,2% en France et 11,2% hors de France.

Tous les secteurs d'activités sont en progression, en particulier les secteurs du Ferroviaire/Naval, de l'Aérospatial et de la Défense et Sécurité.

Le résultat opérationnel d'activité progresse plus rapidement que l'activité à +16,4% et s'établit à 260,8 ME.

Malgré un effet calendaire et un taux d'activité défavorables, et des efforts de structuration continus pour accompagner la croissance, la marge opérationnelle d'activité a légèrement augmenté, à 9,94% du CA.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 164,2 ME, soit +4%.

Après deux années de très forte progression organique, la société indique que sa croissance redeviendra plus normative en 2020, dans la continuité de la tendance constatée au second semestre 2019.