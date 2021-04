Alten : le retour de la croissance organique attendu pour le 3e trimestre

Alten : le retour de la croissance organique attendu pour le 3e trimestre









(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2021, l'activité d'Alten recule de -1,3%, à 681,1 millions d'euros. Elle recule de -12,7% en France (250,8 ME) et progresse de +6,8% à l'International (430 ME). A périmètre et change constants, l'activité décroît de -9,6% (-15,3% en France et -5,6% hors de France).

La reprise de l'activité, perceptible au dernier trimestre 2020, s'est confirmée début 2021. Progressivement, le taux d'activité s'améliore pour atteindre 90% en mars 2021. Au 1er trimestre 2021, il s'est établi à 88,5% (89,8% l'an passé).

Perspectives 2021

Les secteurs de l'Automobile et Poids lourds, de l'Aérien et de l'Aéronautique civil restent fortement touchés par la crise, mais la reprise d'activité commence à s'affermir en ce début d'année 2021, en particulier dans l'Automobile.

L'intensité de la reprise dépendra de l'évolution de la crise sanitaire, mais le retour de la croissance organique pourrait intervenir dès le 3e trimestre 2021. Dans le même temps, Alten continuera à se renforcer dans des secteurs et activités stratégiques en poursuivant sa stratégie de croissance externe ciblée afin d'accélérer son développement.