Alten : le résultat opérationnel d'activité s'élève à 137,1 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Alten s'est établi à 1.395,2 ME au 30 juin, en hausse de 12,5% par rapport à juin 2020. A données constantes, l'activité croît de 3,4%. L'ensemble des secteurs d'activité est en forte croissance sur le second trimestre 2021, dû en partie à l'effet de base favorable du second trimestre 2020. Les secteurs de l'Automobile et de l'Aéronautique Civil restent néanmoins impactés par la crise sanitaire. Le Ferroviaire/Naval, la Défense & Sécurité, les Sciences de la Vie et les autres Industrie sont en croissance supérieure à 10%.

Toutes les zones géographiques sont en croissance à l'exception de l'Allemagne et la Suède, où le poids des secteurs Automobile et/ou Aéronautique civil est important. La France est stable. Elle continue d'être impactée sur ces secteurs, mais affiche de belles performances sur d'autres secteurs.

Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 137,1 millions d'euros, soit 9,8% du CA. La forte reprise d'activité sur le second trimestre et la maîtrise des coûts ont permis de retrouver plus rapidement qu'anticipé le niveau de marge

Le résultat opérationnel s'élève à 124,2 ME (soit 8,9% du CA). Il comprend 7,5 ME de paiements en actions (non cash) et 5,4 ME de coûts non récurrents, principalement constitués d'honoraires d'acquisition, de coûts de restructuration et de compléments de prix sur acquisitions. Après prise en compte du résultat financier, de la charge d'impôt pour, le résultat net part du Groupe s'établit à 89,3 ME.

TRESORERIE NETTE : 162,9 ME

L'augmentation du BFR de 76,6 ME est principalement due à la forte reprise de l'activité au second semestre qui a

généré une hausse sensible du poste clients. Après impôt et Capex, le free cashflow s'élève à 50,4 ME, soit 3,6% du CA. La trésorerie nette s'établit à 162,9 ME.

PERSPECTIVES 2021

L'Automobile et l'Aéronautique civile restent touchées par la crise mais sont à nouveau en progression.

Le retour de la croissance organique s'est effectué plus rapidement qu'anticipé mais la pérennité et l'intensité de la reprise dépendront évidemment de l'évolution de la crise sanitaire.

Si le contexte reste inchangé, ALTEN devrait réaliser en 2021 une croissance organique et une marge opérationnelle d'activité satisfaisantes.

ALTEN continuera également à se renforcer dans des secteurs et activités stratégiques en poursuivant sa politique de croissance externe ciblée afin d'accélérer son développement, principalement à l'international.

Prochaine publication : 27 octobre après Bourse avec l'activité du 3ème trimestre 2021.