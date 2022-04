Alten : le marché applaudit

(Boursier.com) — Résultats salués pour Alten qui avance de 2,1% à 126,4 euros en début de séance. Il faut dire que le groupe d'ingénierie et de conseil en hautes technologies a encore affiché une impressionnante croissance organique au premier trimestre : +20,7%. Le chiffre d'affaires à fin mars s'établit à 894,6 ME (815 ME de consensus), en hausse de 31,3%, avec +18,9% en France et +38,6% à l'International. À périmètre et change constants, la croissance est de 14,9% en France et de 24,2% à l'International.

Dans un contexte inchangé, Alten promet pour 2022 une croissance organique satisfaisante et compte poursuivre sa stratégie de croissance externe ciblée.

Portzamparc parle d'un trimestre largement au-dessus de ses attentes, avec une plus grande contribution des effets périmètres et forex, mais surtout une croissance organique moitié plus importante que prévu et qui reste autour de 20% pour le quatrième trimestre consécutif. L'analyste abaisse sa cible de 150 à 142,2 euros, affectée par la dégradation des paramètres de valorisation mais, au-delà de ces effets techniques, il considère toujours que la sous-performance récente fournit une opportunité de revenir sur un titre de qualité.

Dans la lignée de ses performances depuis le T2 21, Alten réalise un trimestre explosif, affirme Invest Securities. Le management a par ailleurs atteint ses objectifs de recrutements avec 1 an d'avance et se montre de nouveau très actif en M&A (notamment une grosse acquisition au Royaume Uni de 110 ME de CA). Tous les voyants semblent donc au vert. La dégradation macro qui n'a pour l'instant pas d'impact sur le court terme pourrait venir bouleverser la donne, ce qui pourrait peser lourdement sur les performances d'Alten au regard de la cyclicité de ses résultats. Dans ce contexte incertain, le broker intègre les acquisitions mais laisse quasi-inchangées ses attentes organiques et réitère son opinion 'neutre' avec un objectif réduit de 136 à 132 euros.