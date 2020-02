Alten : le bénéfice croît de 4% en 2019

Alten : le bénéfice croît de 4% en 2019









Crédit photo © Alten

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Alten s'est établi à 2,624 milliards d'euros en 2019, en hausse de +15,6% par rapport à 2018 (2,269 MdsE). A données constantes, l'activité progresse de +10,7% (10,2% en France ; 11,2% hors de France). Tous les secteurs d'activités sont en progression, en particulier les secteurs du Ferroviaire/Naval, de l'Aérospatial et de la Défense et Sécurité.

Le résultat opérationnel d'activité progresse plus rapidement que l'activité (+16,4%) et s'établit à 260,8 ME. Le résultat opérationnel est de 238,2 ME. Il comprend 5,2 ME de paiements en actions (sans impact cash), 11,6 ME de coûts non récurrents principalement constitués d'honoraires et coûts de restructuration d'acquisitions, de coûts liés aux contrôles fiscaux et sociaux, et 5,8 ME de dépréciation de goodwill.

Le résultat financier s'établit à -3,4 ME. Le résultat net part du Groupe s'établit à 164,2 ME (157,9 ME en 2018). Il est en croissance de 4%.

Trésorerie

La marge brute d'autofinancement est de 272 ME (avant incidence IFRS16), en progression de +12,4% par rapport à 2018. Le free cashflow s'élève à 160,3 ME. Il a presque doublé par rapport à 2018 (+94%) grâce à une excellente maîtrise du BFR et de faibles Capex. Les investissements financiers (66,8 ME) et les dividendes (33,4 ME) ont été intégralement autofinancés. La trésorerie nette est donc de 74,9 ME à fin 2019, soit un gearing de -6,7%.

Perspectives 2020

En 2019, Alten a poursuivi son développement par croissance externe à l'International : 7 acquisitions ont été réalisées (5 en Europe, 1 en Asie et 1 aux Etats-Unis), représentant 830 consultants et 65 ME de chiffre d'affaires.

Après 2 années de très forte progression organique (>10%), la croissance redeviendra plus normative en 2020, dans la continuité de la tendance constatée au second semestre 2019.

Alten continuera à croître de façon satisfaisante, plus vite que le marché, et accélérera son développement grâce à sa stratégie de croissance externe ciblée, en particulier à l'international.