Alten : la reprise devrait s'affermir courant 2021

Crédit photo © Alten

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Alten s'est établi à 2,33 MdsE, en baisse de 11,1% par rapport 2019. A données constantes, l'activité décroît de 12,9% (-19,5% en France ; -7,9% hors de France), fortement impactée par la crise sanitaire. Les secteurs de l'Automobile et de l'Aéronautique Civile ont été particulièrement touchés par la crise. A l'inverse, le Ferroviaire, Naval, les Sciences de la Vie et l'Energie (hors Oil & Gas) ont bien résisté et sont toujours en croissance. En conséquence, la France, l'Allemagne, la Suède, le UK et les Etats?Unis où le poids des secteurs automobile et/ou aéronautique civil est important ont subi un recul notable de leur activité sur l'année. L'Europe du Sud, la Suisse et l'Asie?Pacifique réalisent de bonnes performances.

Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 142,4 millions d'euros, soit 6,1% du CA. Le recours aux dispositifs de chômage partiel, la maîtrise des coûts (SG&A, quasi gel des recrutements, réduction des effectifs...) ont permis de limiter le recul de la marge opérationnelle et ce malgré les coûts additionnels engendrés par la pandémie. Le résultat opérationnel s'élève à 119,2 ME (soit 5,1% du CA). Il comprend 7,9 ME de paiements en actions et 15,3 ME de coûts non récurrents principalement constitués de coûts de restructuration (7 ME), d'honoraires d'acquisition (5,8 ME) et de coûts liés aux redressements fiscaux (2,5 ME).

Après prise en compte de la charge d'impôt pour 36,9 ME, du résultat des sociétés mises en équivalence pour 1,4 ME et des intérêts minoritaires pour 0,2 ME, le résultat net part du Groupe s'établit à 98 ME.

Le free cashflow s'élève à 295,3 ME à 12,7% du chiffre d'affaires. Hors impact IFRS16, le free cash flow s'élève à 246,8 ME soit 10,6%, en hausse de 54% par rapport à 2019 (160,3 ME). Après prise en compte des variations de périmètre (?122,2 ME), des autres flux de financement (?3,9 ME) et en l'absence de paiement de dividendes cette année, la trésorerie nette s'établit à 195,6 ME à fin décembre 2020 (74,9 ME en 2019).

Les secteurs de l'Automobile et Poids lourds, de l'Aérien et de l'Aéronautique civil ont été fortement impactés par la crise. Le secteur Automobile devrait néanmoins commencer à rebondir en 2021, au contraire de l'Aéronautique civil. Les autres secteurs d'activité devraient renouer progressivement avec leur rythme de croissance normatif. La reprise de l'activité devrait s'affermir courant 2021. De l'évolution de la situation sanitaire dépendra le calendrier de la reprise et le retour de la croissance organique, normalement au second semestre 2021.

Pour accélérer son développement et se renforcer dans les secteurs et activités stratégiques, Alten poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée.