Alten : la croissance organique garde le rythme

(Boursier.com) — Le groupe Alten affiche toujours une impressionnante croissance organique : près de 20% au premier semestre 2022. Le chiffre d'affaires à fin juin s'établit à 1,83 milliard d'euros, en hausse de 30,9% par rapport au premier semestre 2021 avec +18,4% en France et +38% à l'International. À périmètre et change constants, la croissance est de 14,5% en France et de 22,8% à l'International.

Tous les secteurs d'activité sont en croissance, en particulier, les secteurs Finances/Tertiaire, de l'Électronique, de l'Automobile et de l'Aéronautique Civile. Alten précise que tous les secteurs d'activité ont dépassé leur niveau d'avant crise, y compris l'Aéronautique Civile et l'Automobile, plus rapidement qu'anticipé. La plupart des zones géographiques sont en forte croissance organique, supérieure à 15%. Seules la Scandinavie et la Suisse (7% du chiffre d'affaires au total) ont une croissance inférieure à 5%.

Dans un contexte inchangé, Alten promet une croissance organique 2022 bien supérieure à 10% et compte poursuivre sa stratégie de croissance externe ciblée. 4 acquisitions à l'International ont déjà été réalisées cette année.