Alten : La croissance de l'activité s'est établie à 12,2% au S1

(Boursier.com) — La croissance de l'activité d'Alten s'est établie à 12,2% au S1 à 2.047,9 ME, dont 9,4% en France, 13,5% hors de France. À périmètre et change constants, la croissance est de 11,4% (9,4% en France et 12,5% hors de France).

Au second trimestre, comme anticipé, la croissance de l'activité a ralenti à 8,7% : 6,7% en France ; 9,7% hors de France. A données constantes, la croissance est de 8,6% (6,7% en France ; 9,6% hors de France).

Le second trimestre a pâti d'une saisonnalité défavorable par rapport à 2022 dans un contexte économique qui se complexifie.

La plupart des secteurs d'activité progressent, en particulier, les secteurs Aéronautique Civil, Automobile, Défense & Sécurité, l'Industrie, et l'Electronique.

La quasi?totalité des zones géographiques sont en forte croissance organique.

PERSPECTIVES 2023

Alten a réalisé une croissance de l'activité satisfaisante ce semestre, la plupart des secteurs et des zones géographiques restant bien orientés. La décélération de la croissance organique au deuxième trimestre, après deux années de progression très soutenue, dans un contexte de rattrapage post Covid, était anticipée et est le reflet de la normalisation de l'économie.

Même si le rythme de croissance ralentit, ALTEN devrait réaliser une croissance organique satisfaisante en 2023, d'environ 10%, et poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée.

PUBLICATION DES RESULTATS SEMESTRIELS 2023 : 21 SEPTEMBRE 2023 APRES BOURSE.