Alten : gros rebond !

(Boursier.com) — Alten grimpe de 6,7% à 108,50 euros ce mardi. Au 1er trimestre 2021, l'activité du groupe a reculé de 1,3%, à 681,1 millions d'euros. La reprise de l'activité, perceptible au dernier trimestre 2020, s'est confirmée début 2021... Progressivement, le taux d'activité s'améliore pour atteindre 90% en mars 2021. Au 1er trimestre 2021, il s'est établi à 88,5% (89,8% l'an passé).

Perspectives affichées

Les secteurs de l'Automobile et Poids lourds, de l'Aérien et de l'Aéronautique civil restent fortement touchés par la crise, mais la reprise d'activité commence à s'affermir en ce début d'année 2021, en particulier dans l'Automobile.

L'intensité de la reprise dépendra de l'évolution de la crise sanitaire, mais le retour de la croissance organique pourrait intervenir dès le 3e trimestre 2021. Dans le même temps, Alten continuera à se renforcer dans des secteurs et activités stratégiques en poursuivant sa stratégie de croissance externe ciblée afin d'accélérer son développement.

"La reprise est plus rapide que prévue, ce qui nous amène à relever notre CA 2021 de 2499 à 2594 ME" commente Portzamparc qui souligne que les belles perspectives semblent toutefois déjà se refléter dans la valorisation du dossier... De quoi maintenir sa recommandation à 'Conserver' avec un objectif de cours qui est toutefois relevé de 89,1 à 100,8 euros. De son côté, Invest Securities a revalorisé le dossier de 110 à 128 euros avec un avis à 'acheter'. Enfin, Oddo BHF a poussé le curseur de 105 à 115 euros ('surperformer').