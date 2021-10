Alten : FMR LLC détient 6,9% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 18 octobre, la société Fidelity Management & Research Company, contrôlée par la société FMR LLC, holding agissant pour le compte de fonds Fidelity Investments, a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, le 14 octobre, le seuil de 5% des droits de vote de la société Alten. Elle détient individuellement 1.974.747 actions Alten représentant autant de droits de vote, soit 5,74% du capital et 4,99% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Alten sur le marché.

A cette occasion, la société FMR LLC a déclaré n'avoir franchi aucun seuil et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 2.370.492 actions Alten représentant autant de droits de vote, soit 6,9% du capital et 5,99% des droits de vote de la société, répartis comme suit...

- FIAM LLC : 82.696 actions soit 0,24% du capital et 0,21% de DDV

- Fidelity Institutional AM Trust Company : 295.048 actions soit 0,86% du capital et 0,75% de DDV

- Fidelity Management & Research Company LLC : 1.974.747 actions soit 5,74% du capital et 4,99% de DDV

- Fidelity Management Trust Company :18.001 actions soit 0,05% du capital et 0,05% des DDV

- Total FMR LLC : 2.370.492 actions soit 6,90% du capital et 5,99% des DDV.