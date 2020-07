Alten envisage un recul organique de l'activité de l'ordre de 12% sur l'année 2020

Alten envisage un recul organique de l'activité de l'ordre de 12% sur l'année 2020









(Boursier.com) — Le groupe Alten a vu son chiffre d'affaires du premier semestre 2020 reculer de 4% à 1,24 milliard d'euro, dont -14% en France et +3,9% à l'International. A périmètre et change constants à fin juin, l'activité décroit de 7,3% : - 13,7% en France et - 2,2% hors de France. En dépit d'une saisonnalité favorable (+ 0,7 jour ouvré au premier semestre 2020), l'activité a été lourdement impactée par la crise sanitaire depuis la mi-mars.

" Au milieu du second trimestre 2020, la sortie du confinement en Europe, et en particulier en France ne s'est pas accompagnée d'une reprise franche de l'activité, cette dernière reprenant très progressivement chez les clients ayant suspendu leurs projets, dans le respect des protocoles sanitaires ", explique Alten.

Au second trimestre, l'activité décroît de 15,2% (-18,4% en organique) : - 28,2% en France et - 5,2% à l'International. Le taux d'activité du second trimestre 2020 est en fort recul, à 77%. Il s'était établi à 92% au second trimestre 2019. Sur le premier semestre, le taux d'activité a donc été de 83,9% versus 91,9% l'an dernier.

Les secteurs de l'Automobile et Poids lourds, de l'Aérien et des services associés et de l'Aéronautique civil sont durement et durablement touchés par la crise. En conséquence, la France, la Suède, l'Allemagne, dans une moindre mesure les Etats-Unis où ces secteurs représentent une part importante de l'activité, sont ceux les plus impactés.

Alten envisage un recul organique de l'activité au deuxième semestre probablement proche de celui du deuxième trimestre. Sous toute réserve, compte tenu d'une absence de visibilité, il devrait être de l'ordre de 12% sur l'année 2020. La courbe de l'activité ne devrait croître à nouveau qu'au dernier trimestre.