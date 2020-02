Alten : en repli avant les résultats

(Boursier.com) — Alten cède du terrain (-1,2% à 110,9 euros) à la veille de la présentation de ses comptes annuels. Le groupe d'ingénierie et de conseil en hautes technologies a déjà publié un chiffre d'affaires 2019 de 2,63 MdsE, en croissance de +15,6% (+10,7% à périmètre et change constants). Le consensus Bloomberg attend un bénéfice net de 183,9 ME et un profit opérationnel de 255 ME.

"Après deux années de très forte progression organique (>10%), la croissance redeviendra plus normative en 2020, dans la continuité de la tendance constatée au second semestre 2019", avait indiqué la firme fin janvier.